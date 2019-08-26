Пушилин обязал «топ-чиновников ДНР» сообщать о своих поездках

Глава группировки «ДНР» Денис Пушилин обязал «руководителей органов» согласовывать поездки за пределы подконтрольных «ДНР» районов Донецкой области. Соответствующий порядок согласования поездок был утвержден «указом» Пушилина сегодня.



Этот порядок распространяется на всех «топ-чиновников» «ДНР», а также их заместителей. Указанные лица обязаны согласовывать поездки с «администрацией главы ДНР». Отмечается, что для этого необходимо направить письменное заявление, которое должно, в частности, содержать информацию о целях, дате и продолжительности выезда, государстве или населенном пункте, куда отправляется «должностное лицо».



Отдельно указано, что данный порядок не распространяется на сотрудников «администрации главы ДНР».