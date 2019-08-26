В «ДНР» создали «комиссию по помилованию осужденных»

При группировке «ДНР» создана так называемая комиссия о помиловании. Такой «указ» сегодня подписал глава «ДНР» Денис Пушилин.



Был определен состав «комиссии» из 13 человек, а также положение о ее деятельности и порядок помилования. Предполагается, что «комиссия» будет делать предварительное заключение о целесообразности помилования.



Уточняется, что «комиссия» займется рассмотрением ходатайств удерживаемых в тюрьмах и подготовкой заключений о помиловании, которые будут представляться главе «ДНР».



Связано ли появление «комиссии» с процессом обмена пленными с украинской стороной, не уточняется.