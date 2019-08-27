Депутаты от «Слуги народа» могут возглавить 18 комитетов Рады из 23. Список

Подготовительная группа по организации первого заседания Верховной Рады 9-го созыва утвердила персональный состав руководителей во всех 23 комитетах парламента, который будет вынесен на утверждение сессионного зала.



«Интерфакс-Украина» опубликовал список комитетов и депутатов.



Таким образом, Комитет по вопросам антикоррупционной политики возглавит Анастасия Красносильская («Слуга народа»);



Комитет по аграрной и земельной политике – Николай Сольский («Слуга народа»);



Комитет по вопросам бюджета – Юрий Аристов («Слуга народа»);



Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики – Александр Ткаченко («Слуга народа»);



Комитет по вопросам экологической политики и природопользования - Олег Бондарев («Слуга народа»);



Комитет по вопросам экономического развития – Дмитрий Наталуха («Слуга народа»);



Комитет по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг – Андрей Герус («Слуга народа»);



Комитет по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования – Михаил Радуцкий («Слуга народа»);



Комитет по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества – Богдан Яременко («Слуга народа»);



Комитет по вопросам интеграции Украины с Европейским Союзом – Ивана Климпуш-Цинцадзе («Евросолидарность»);



Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики – Даниил Гетманцев («Слуга народа»);



Комитет по вопросам образования, науки и инноваций – Сергей Бабак («Слуга народа»);



Комитет по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях и АР Крым, Севастополя, национальных меньшинств, межнациональных отношений – Дмитрий Лубинец (самовыдвиженец);



Комитет по вопросам цифровой трансформации – Михаил Крячко («Слуга народа»);



Комитет по вопросам правовой политики – Ирина Венедиктова («Слуга народа»);



Комитет по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский («Слуга народа»);



Комитет по вопросам транспорта и инфраструктуры – Владимир Крейденко («Слуга народа»);



Комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства – Андрей Клочко («Слуга народа»);



Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки – Александр Завитневич («Слуга народа»);



Комитет по вопросам свободы слова Нестор Шуфрич («ОПЗЖ»);



Комитет по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов – Галина Третьякова («Слуга народа»);



Комитет по вопросам молодежи и спорта – Андрей Кожемякин («Батькивщина»).



Кроме того, утверждены заместители руководителей и секретари комитетов.



Руководитель подготовительной группы Дмитрий Разумков («Слуга народа») отметил, что должность руководителя комитета по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы Верховной Рады остается за «Слугой народа», в которой еще идут консультации относительно того, кого именно делегировать, а конкретную фамилию политсила предоставит позднее.



Представители партии «Европейская солидарность» голосовали против предложенного руководства комитетов на заседании подготовительной депутатской группы, поскольку считают ошибочным, что у оппозиции забрали функции контроля, заявляет будущий народный депутат Ирина Геращенко.



«Мы, представители единственной фракции, которые голосовали против этой истории», - сказала Геращенко на брифинге в Киеве.



По ее словам, представители других фракций голосовали «за».



Нардеп выразила убеждение, что сегодня сформировалась «карманная оппозиция, назначенная властью, партией власти».



Геращенко отметила, что представители «Слуги народа» получили около 70 должностей в руководстве комитетов, «Оппозиционная платформа За жизнь» - 15, «Батькивщина» - 14, «Голос» на 20 депутатов - 13 должностей, внефракционные - 10 и «Европейская солидарность» - 4.



Она пояснила, что «Европейская солидарность» голосовала против такого распределения не потому, что речь идет о «портфелях».



«Речь идет, по сути, об отмене контролирующей функции оппозиции, когда у оппозиции забрали регламентный комитет и туда ставят представителя партии власти», - отметила Геращенко.