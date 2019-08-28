Песков рассказал о перспективах встречи помощников лидеров «нормандской четверки»

Встреча помощников лидеров стран «нормандской четверки» (Украина, Германия, Франция и РФ) планируется, она призвана подготовить саммит в «нормандском формате» на высшем уровне. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.



«Есть определенные прикидки, я не буду сейчас забегать вперед, я не знаю, когда она точно состоится», - сказал Песков.



Представитель Кремля подчеркнул, что помощники лидеров должны будут подготовить ситуацию к встрече на высшем уровне.



При этом, как отметил Песков, для самой встречи лидеров Кремль не выдвигает каких-либо условий.



«Президент Путин тоже является сторонником проведения такой встречи. Но, чтобы главы государств собрались вместе и начали что-то обсуждать, кто-то должен подготовить фундамент для этого обсуждения, кто-то должен проделать домашнюю работу», - сказал пресс-секретарь президента, отметив, что это и является задачей внешнеполитических помощников.



«Есть общий настрой, что надо проводить саммит, нужно возобновлять работу в рамках "нормандской четверки"», - заключил Песков.