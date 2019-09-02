Россия «национализировала» в Крыму более 4 тысяч украинских предприятий

Россия захватила более 4 тысяч украинских предприятий и учреждений на территории аннексированного Крыма. Об этом сообщает УНН со ссылкой на прокуратуру Крыма.



«В прокуратуре собраны доказательства незаконной "национализации" Российской Федерацией более чем 4000 компаний, учреждений и организаций, находящихся в государственной собственности Украины», - говорится в сообщении.



Ранее «Нафтогаз Украины» сообщал, что подал в Трибунал при Постоянной палате Третейского Суда в Гааге исковое заявление о размере компенсации убытков, причиненных экспроприацией активов группы «Нафтогаз» в Крыму. Убытки в компании оценили в 5,2 млрд долларов



Среди захваченных украинских предприятий были, в том числе, 18 газовых месторождений и другое имущество «Нафтогаза» на полуострове, базы отдыха и детские лагеря, в частности «Артек«, десантные корабли, подводные лодки и прочее имущество.