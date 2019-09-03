Адвокат заявил, что сегодня обмен заключенными между Украиной и РФ не состоится

Обмена удерживаемыми лицами между Украиной и Россией сегодня, 3 сентября, ожидать не стоит, заявил украинский адвокат нескольких граждан РФ Валентин Рыбин. Об этом сообщает «РИА Новости».



Отвечая на вопрос стоит ли ожидать, что во вторник состоится обмен, Рыбин сказал: «Нет».



Кроме того, по его данным, какой-либо даты возможного проведения обмена также нет, как и подвижек в вопросе помилования украинским президентом граждан, участвующих в обмене.

Вчера уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что обмен произойдет после оформления ряда юридических процедур.



По данным «Коммерсанта», обмен заключенными между Украиной и Россией должен был состояться до 1 сентября, однако этого не произошло из-за обсуждения сторонами новой схемы обмена военнопленных украинских моряков.