Автобусы, в которых могут быть украинские моряки, покинули СИЗО в Москве

Из СИЗО «Лефортово» в Москве выехали два автобуса, где с большой долей вероятности находятся украинские моряки, которые были схвачены в Керченском проливе в ноябре прошлого года. Об этом сообщает «РИА Новости».



«Громадське» сняло момент выезда автобусов из московского СИЗО на видео.

З московського СІЗО “Лефортово” виїхали два автобуси у супроводі поліцейського кортежу, передає наша журналістка з місця подій pic.twitter.com/PgGaf6tQu5 — hromadske (@HromadskeUA) September 7, 2019

«Интерфакс» со ссылкой на источник сообщил, что обмен заключенными между Украиной и Россией должен состояться 7 сентября. По сведениям собеседника агенства, первоначально Москва и Киев договорились об обмене по формуле «35 на 35», но к 7 сентября в нее могут внести изменения. В списки для обмена с Украиной включили 24 военнопленных моряков и еще 11 осужденных, в том числе режиссера Олега Сенцова.



Украинская сторона, по данным СМИ, освободит главного редактора «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского и Владимира Цемаха, которого называют ключевым свидетелем по делу о крушении малайзийского «Боинга» на Донбассе.



Адвокат Валентин Рыбин сообщил, что накануне президент Владимир Зеленский помиловал 12 россиян, которые вошли в список на обмен.