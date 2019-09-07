Названо число удерживаемых украинцев на Донбассе и в России

На подконтрольной группировкам «ДНР» и «ЛНР» территориях Донбасса удерживаются 227 граждан Украины. Об этом сообщает Служба безопасности Украины.



В ведомстве отметили, что с 2014 года из России и временно оккупированных территорий вернулись 3280 украинцев.



Вместе с тем уполномоченная по правам человека Людмила Денисова сообщила, что еще как минимум 110 украинцев Россия удерживает на своей территории и в аннексированном Крыму, передает «Громадське». Она подчеркнула, что украинская власть работает над освобождением всех своих граждан.

Сегодня в Украину в результате обмена вернулись 35 украинцев. В частности, 24 военных моряка, 11 политзаключенных, среди которых режиссер Олег Сенцов.



Российской стороне также были переданы 35 человек. Среди них руководитель «РИА Новости» Кирилл Вышинский и свидетель в деле MH17 Владимир Цемах.