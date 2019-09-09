В Донецке появился бюст российскому императору Николаю II

В неподконтрольном украинским властям Донецке 8 сентября был открыт памятник российскому императору Николаю II. Об этом сообщает сообщество «Свято-Благовещенский храм» во «ВКонтакте».



Бюст был установлен в донецком поселке Горняк на территории пока недостроенного храма в честь Святых царственных мучеников.



В торжественном открытии приняли участие священнослужители Украинской православной церкви Московского патриархата, жители поселка, дети в военной форме и представители незаконных вооруженных формирований.

Ранее стало известно, что памятник Николаю II в Донецке установит московский фонд «Возрождение». Установке бюста российскому императору способствовал митрополит Донецкий и Мариупольский УПЦ МП Илларион.



Неделю назад в центре Донецка был открыт бюст убитому экс-главе группировки «ДНР» Александру Захарченко.