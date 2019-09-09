Франция хочет провести встречу лидеров «нормандской четверки» в ближайшее время

Франция хочет, чтобы встреча по ситуации в Украине на уровне лидеров «нормандскго формата» (Франция, Германия, Украина и Россия) прошла в Париже в ближайшее время. Об этом заявил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан, передает «РИА Новости».



«Мы бы хотели, чтобы в ближайшие дни в Париже был организована новая встреча на высшем уровне в рамках "нормандского формата"», — сказал Ле Дриан на совместной пресс-конференции с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.



Он отметил, что Париж видит значительный прогресс в урегулировании вокруг Украины.



«Освобождение в субботу 70 пленных — я считаю, что это является конкретным результатом, который так поощряла Франция, и я считаю, что необходимо воспользоваться сложившимся климатом для полного выполнения Минских соглашений», — добавил Ле Дриан.

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Стороны «нормандского формата» дату встречи лидеров четырех стран пока не озвучивают.



7 сентября между Украиной и Россией прошел масштабный обмен задержанных и заключенных по формуле 35 на 35.



