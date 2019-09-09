Глава МИД РФ увидел возможность урегулировать отношения с Украиной

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал состоявшийся с Украиной обмен заключенными, указав на появившуюся перспективу нормализации отношений между странами. Об этом сообщает РБК.



«Мы все выразили удовлетворение состоявшимся обменом 35 на 35», — сказал Лавров.



По его словам, это позволяет рассчитывать на то, что параллельно с урегулированием ситуации на Донбассе и российско-украинские отношения будут нормализовываться. «И те односторонние антироссийские решения, которые принимал режим Порошенко, будут отозваны», — подчеркнул глава МИД РФ.



Ранее в Кремле сообщили, что надежда по поводу нормализации российско-украинских отношений была озвучена в ходе телефонного разговора президентов России Владимира и Франции Эмманюэля Макрона.

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7 сентября между Украиной и Россией прошел масштабный обмен задержанных и заключенных по формуле 35 на 35.



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