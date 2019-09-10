Сенцов и Кольченко оценили передачу Цемаха России в рамках обмена

Освобожденные политзаключенные Олег Сенцов и Александр Кольченко во время пресс-конференции прокомментировали передачу России фигуранта дела о сбитии «Боинга» рейса МН17 над Донбассом Владимира Цемаха.



Кольченко сказал, что у него пока не сформировалась собственная позиция по этому вопросу. Сенцов добавил, что впервые услышал фамилию Цемах, находясь в самолете.



«Потом я почитал новости об этом. Мне трудно эту ситуацию комментировать. Я не люблю комментировать чужие действия. Есть президент — человек, которого Украина наделила такими полномочиями и доверием. У него есть больше информации, чем у нас с вами. Он принял такое решение, значит была такая необходимость». — сказал Сенцов.

7 сентября между Украиной и Россией прошел обмен задержанных и заключенных по формуле 35 на 35. В Украину вернулись 24 моряка и 11 политзаключенных, среди которых Олег Сенцов и Александр Кольченко.



Среди переданных России удерживаемых был Владимир Цемах, который в 2014 году командовал ПВО группировки «ДНР» в Снежном, неподалеку с которым был сбит «Боинг».



В июле стало известно, что украинские спецслужбы задержали и вывезли Цемаха из неподконтрольного Снежного в Киев. Детали операции не раскрывались.



7 сентября Цемах был доставлен в Москву в рамках обмена между Украиной и Россией.



Нидерланды пытались предотвратить передачу Владимира Цемаха России, так как он является важным фигурантом дела MH17. Президент Владимир Зеленский отметил, что из-за Цемаха мог сорваться обмен удерживаемых. Процесс пришлось отложить, чтобы его допросили следователи.