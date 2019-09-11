Зеленский рассказал о помощи нового главы МИД со звонками «очень сложным людям»

Президент Владимир Зеленский при представлении министра иностранных дел Вадима Пристайко в его новой должности отметил, что доволен несколькими месяцами совместной работы.



«Я работаю с ним около четырех месяцев, я очень доволен нашей работой. Иногда есть сложные решения, сложные разговоры. Были, так сказать, звонки с очень сложными людьми, и нам нужно было решать в одну секунду. И я видел, как это делал Вадим, как он мне действительно очень помогал», — цитирует Зеленского «Интерфакс-Украина».



Обращаясь к присутствующим украинским дипломатам, президент подчеркнул, что они прекрасно знают, что происходит в Украине и за ее пределами. «И одна из главных войн — это дипломатическая война. И я хочу вас поблагодарить, что ежедневно, с утра до вечера, иногда ночью, и это правда, простите за эти звонки, действительно обороняете Украину и наши границы», — подчеркнул Зеленский.



В свою очередь Пристайко заверил главу государства, что «его дипломатическое войско обученное, дисциплинированное, опытное, образованное и готово к применению 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 365 дней в году».

Во время своего представления в Верховной Раде 29 августа Вадим Пристайко заявил, что рассчитывает за полгода продвинуться в решении конфликта на Донбассе.