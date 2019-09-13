В ОБСЕ в Украине работает 740 наблюдателей из 43 стран, в том числе 35 россиян

В Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине в настоящее время работает 740 международных наблюдателей из 43 государств, больше всего - из Великобритании, США и Боснии. Об этом агентству «Интерфакс-Украина» сообщили в пресс-службе миссии.



«В настоящее время в СММ ОБСЕ работают 740 международных наблюдателей. Сотрудники миссии направляются 43 государствами-участниками ОБСЕ, в частности Соединенным Королевством (53 наблюдателя), за которым по количеству наблюдателей идут США (52) и Босния и Герцеговина (48). От Российской Федерации направлено 35 наблюдателей», - говорится в ответе СММ.



Так в миссии прокомментировали информацию ряда СМИ о том, что в составе миссии 35 наблюдателей из РФ и 0 из Украины, что, по мнению журналистов, может влиять на характер подаваемой СММ информации.



Кроме того, сейчас в СММ ОБСЕ работают 436 сотрудников из Украины, исполняющих обязанности советников, специалистов и вспомогательного персонала, указали в СММ ОБСЕ.