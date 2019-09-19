Минветеранов будет защищать интересы угрожавшего взорвать мост в Киеве

Министерство по делам ветеранов намерено защищать интересы Алексея Белько, который накануне угрожал взорвать мост Метро в Киеве, и готово предоставить любую помощь в коммуникации между задержанным и теми, «кого это может касаться». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



«Министерство подчеркивает, что оно будет защищать интересы Алексея Белько как и любого участника русско-украинской войны, в частности его право на уважение, справедливое рассмотрение этого дела и помощь при необходимости. Мы не позволим использовать этот инцидент для очернения бойцов и ветеранов, или для раскола между ними и остальным обществом», — отмечается в сообщении.



Также в ведомстве подчеркнули, что готовы предоставить любую помощь в коммуникации между Белько и теми, кого это может касаться на официальном или неофициальном уровне (при необходимости), как административными, так и общественными каналами.



«Именно поэтому мы призываем граждан внимательно проверять информацию, а журналистов — опираться на достоверные источники, соблюдать профессиональную этику и понимать свою ответственность за распространение фейковой информации», — отмечается в сообщении.



В министерстве заверили, что команда будет внимательно следить за ходом событий и информировать общество, «когда об этой ситуации появится больше достоверной информации».



В ведомстве выразили благодарность силовикам, правоохранителям и всем причастным к профессиональному, безопасному и бескровному решению ситуации.



Пресс-секретарь Нацполиции Ярослав Тракало опубликовал видео задержания Белько.





Сейчас происходит процесс слияния Минветеранов с Министерством по делам временно оккупированных территорий и ВПЛ.



Днем 18 сентября на мосту Метро в Киеве человек на кабриолете заблокировал движение и начал угрожать подорвать мост. Также он совершил несколько выстрелов по полицейскому квадрокоптеру.



В полиции рассказали, что мужчина не выдвигал никаких требований, правоохранители пытались связаться с ним. Однако «связных мыслей» он не мог выразить, только требовал поговорить со своей девушкой.



Вечером его удалось задержать. Против мужчины возбудили дело по факту «приготовления и совершения террористического акта», ему может грозить пожизненное заключение.



СМИ выяснили, что задержанным является 42-летний бывший военнослужащий Алексей Белько.