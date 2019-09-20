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Пристайко исключил «ДНР» и «ЛНР» на донбасских выборах

20 сентября 2019, 18:39

Пристайко исключил «ДНР» и «ЛНР» на донбасских выборах

Украина согласится на проведение местных выборов на неподконтрольной части Донбасса лишь на основе украинского законодательства, которые не предусматривает наличие группировок «ДНР» и «ЛНР». Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в интервью «Европейской правде».

«А честные выборы на Донбассе возможны, только если они будут проводиться нами по нашим законам. Чтобы наша ЦИК, наше казначейство зашли туда для оплаты, наш спецсвязь установила серверы и обеспечила передачу протоколов в электронном виде, чтобы были наблюдатели, чтобы в выборах участвовали все партии, которые захотят, а "Украинская правда" и "Европейская правда" были допущены для наблюдения на любой участок», — сказал министр.

Пристайко отметил, что украинские законы не предусматривают «никаких ЛНР и ДНР», а также никаких иностранных вооруженных формирований, имея в виду российские войска. При этом глава МИД допустил проведение выборов под международным контролем.

«Международный контроль тоже не предусмотрен нашим законом, но это может быть определенным компромиссом, которого мы достигнем в ходе разговора», — сказал он.

Пристайко также пояснил, что в случае проведения выборов, их соответствие стандартам будет оценивать БДИПЧ ОБСЕ и именно на эту оценку будет ориентироваться международное сообщество.

Министр также рассказал, что остаются нерешенными вопросы, каким образом устроить голосование для перемещенных лиц. «Или они голосуют на тех местах, куда они переехали, или возвращаются на момент голосования, и захотят ли они приехать? Что происходит с теми, кто уехал в Россию, в Беларусь и тому подобное? Вот все эти вопросы — это абсолютная формула, которой мы хотим достичь. Но, как вы знаете, на практике выборы всегда имеют недостатки, но даже с недостатками их часто признают справедливыми», — добавил он.

Также глава МИД пообещал выплату пенсий и допустил появление украинских продуктов в магазинах Донецка и Луганска. Кроме того, Пристайко подтвердил, что текст «формулы Штайнмайера» по выборам на Донбассе должны согласовать на встрече ТКГ в Минске, так как это является одним из условий саммита «нормандской четверки».

ТЕМЫ

Люди
Вадим Пристайко
Организации
МИД Украины ДНР ЛНР
Места
местные выборы

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