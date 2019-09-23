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Суркис рассказал, что помнит еще 18-летнего Ахметова

23 сентября 2019, 10:00

Суркис рассказал, что помнит еще 18-летнего Ахметова

Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис поздравил президента донецкого «Шахтера» Рината Ахметова с днем рождения.

«Я его знаю давно, еще ему лет 18 было. Если не футбол, я считаю, мы — близкие друзья. В его день рождения хочу пожелать ему крепкого здоровья, сердечной мышцы, чтобы она выдерживала то, что выдерживаю и я», — сказал Суркис в эфире программы «Великий футбол» на телеканале «Футбол 1».

По словам президента «Динамо», он и Ахметов занимаются «одним делом, нелегким делом». «Когда его команда выигрывает, он — самый счастливый человек. Когда проигрывает моя — я самый несчастный. И наоборот», — добавил Суркис.

Также он пожелал имениннику побед «Шахтера», «но на международной арене» и похвалил за сохранение команды, которая осталась «практически без дома».

По словам Суркиса, и в бизнесе, и в футболе с Ахметовым «можно иметь дело». Президент «Динамо» назвал владельца «Шахтера» «честным, порядочным человеком».

В субботу, 21 сентября, Ринату Ахметову исполнилось 53 года.

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