В «Шахтере» рассказали о мечте Ахметова вернуться в Донецк

Тренер «Шахтера» Дарио Срна рассказал, что президент футбольного клуба Ринат Ахметова мечтает вернуться в Донецк. Об этом он заявил во время поздравления Ахметова с днем рождения.



«Знаю, что у президента есть две мечты: вернуться на родину и выиграть Лигу чемпионов. Без Донбасса, без Донецка, без "Донбасс Арены" мы не выиграем Лигу чемпионов. Поэтому нам нужна только одна мечта — чтобы наступил мир на Донбассе. Поэтому желаю ему, чтобы наступил мир на Донбассе, чтобы скоро вернулись домой», — сказал Срна в программе «Футбол News» на телеканале «Футбол 1» (принадлежит Ахметову).



Также канал показал поздравления главного тренера «Шахтера» Луиша Каштру и генерального директора клуба Сергея Палкина.



«Хочу, чтобы вы знали, что даже не будучи рядом с нами ежедневно, мы ощущаем ваше присутствие в клубе», — отметил Каштру.



Палкин подчеркнул, что ему хотелось бы как можно меньше огорчать Ахметова и как можно больше радовать «вкусной» игрой. «Президент очень давно не был на футболе — уже много лет (с мая 2014 года — прим.). Я просто знаю, насколько для него это большие страдания, такая боль. Я вот хочу пожелать, чтобы эти боль и страдания как можно быстрее закончились. Естественно, оно может закончится только тогда, когда мы вернемся в Донецк, вернемся на свой родной стадион», — сказал гендиректор клуба.



В субботу, 21 сентября, бизнесмену Ринату Ахметову исполнилось 53 года.