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Суд снова перенес рассмотрение иска Коломойского о возврате ему акций ПриватБанка

01 октября 2019, 15:51

Суд снова перенес рассмотрение иска Коломойского о возврате ему акций ПриватБанка

Хозяйственный суд Киева перенес на 8 октября рассмотрение иска экс-акционеров ПриватБанка Игоря Коломойского и Triantal Investments Ltd. о признании недействительным договора купли-продажи этого банка от 21 декабря 2016 года между Минфином и лицами, бывшими на тот момент его акционерами. Об этом сообщает агентство «Интерфакс-Украина».

Следующее заседание состоится 8 октября в 14:00.

Правительство Украины 18 декабря 2016 года приняло решение о национализации ПриватБанка и влило в его капитал свыше 155 млрд грн. Экс-владельцы банка считают проведенную национализацию, в результате которой они полностью лишились своих акций, незаконной, тогда как ПриватБанк и государство требуют от них дополнительного возмещения ущерба.

В конце февраля 2019 года Хозсуд Киева со второй попытки принял к рассмотрению иск Коломойского и Triantal, владевших соответственно 41,6572% и 16,5748% акций ПриватБанка, о признании недействительным договора купли-продажи этого банка от 21 декабря 2016 года.

Cуд также удовлетворил ходатайство истцов и затребовал у ответчиков – Минфина, Фонда гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) и государственного Укргазбанка – предоставить в срок до 26 марта указанный договор купли-продажи.

Стороны в ходе слушаний 9 апреля к списку ответчиков были добавлены Нацбанк Украины, НКЦБФР, ПриватБанк, а также хранители Укрэксимбанк и «Солид Днипро».

В настоящее время стороны ведут также множественные другие судебные споры как в Украине, так и в зарубежных юрисдикциях. В частности, Окружной административный суд Киева 18 апреля 2019 года по иску Коломойского отменил решение о национализации ПриватБанка, Кабмин, Нацбанк и сам банк в мае обжаловали это решение.

Помимо этого, в июле прошло рассмотрение апелляционной жалобы в Лондонском суде по спору между ПриватБанком и его экс-акционерами, так как Высокий суд Лондона 4 декабря 2018 года признал несоответствующим его юрисдикции искПриватБанка. Суд также решил отменить изданный в качестве обеспечительной меры приказ о всемирном аресте активов Коломойского и Боголюбова и еще шести компаний на сумму более 2,5 млрд долларов, однако он остается в силе до рассмотрения апелляции. Оглашение решения ожидается не ранее октября этого года.

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