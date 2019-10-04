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Глава ЦИК о выборах на неподконтрольном Донбассе: Это вопрос к Раде

04 октября 2019, 21:53

Глава ЦИК о выборах на неподконтрольном Донбассе: Это вопрос к Раде

Вопрос проведения выборов на временно неподконтрольной территории Украины требует законодательного обеспечения. Об этом заявил новоизбранный глава Центральной избирательной комиссии Олег Диденко, передает агентство «Українськi новини».

«Для того, чтобы провести выборы на временно оккупированных территориях, необходимы соответствующие условия, в том числе по безопасности. И главное - это вопрос законодательства. Поэтому вопрос выборов на временно оккупированных территориях - это вопрос к законодателю. ЦИК является правоприменительным органом. Мы не можем допускать и гадать сейчас. Если и когда решение будет принято, тогда будем его оценивать», - сказал Диденко.

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