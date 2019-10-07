В Харьковской области переселенцам не продлили договор на проживание в модульном городке

В Харьковской области не продлили договор на проживание с переселенцами, которые живут в модульном городке. Срок проживания закончился еще летом, но людям разрешили пожить еще одну зиму – до апреля. Об этом сообщает «Факти. ICTV».



«Домики уже давно отслужили максимальный срок эксплуатации, городская власть просит людей искать другой приют, но идти им некуда. Это незащищенные слои – многодетные семьи, пенсионеры и люди с инвалидностью, у которых нет денег на собственное жилье», - говорится в сюжете.



Почти все 250 жителей городка – это многодетные, пенсионеры и люди с инвалидностью.



Они не могут принять участие ни в программе «Доступное жилье», ни в программе льготного кредитования для переселенцев по финансовым и возрастным причинам. Последняя, к тому же, так еще и не заработала.