У Суркова заявили, что Украина не будет иметь реального суверенитета над Донбассом. В Киеве не согласны

Близкий к помощнику президента России Владиславу Суркову политолог Алексей Чеснаков полагает, что Украина «в конечном счете будет иметь символический, а не реальный суверенитет над Донбассом». Об этом он заявил в интервью ТАСС.



«Не нужно ей рассчитывать на что-то большее. Большего от Минских соглашений Украина не получит», — добавил Чеснаков.



С такой точкой зрения не согласился председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков. «Я думаю, что не может быть символического суверенитета в суверенном государстве Украина», — сказал он в эфире программы «Свобода слова» на ICTV, комментируя заявление Чеснакова.

По информации Reuters и других источников, Владислав Сурков является кремлевским куратором в группировках «ДНР» и «ЛНР», отвечающим за политическое направление. Также Сурков от России участвует в «нормандском формате» по урегулированию на Донбассе на уровне советников глав государств.



Сурков был включен в санкционный список ЕС, США и присоединившихся к ним стран за его роль в конфликте в Украине и аннексии Крыма Россией. Также Сурков находится в санкционном списке Украины.