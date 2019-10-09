Зеленский заявил, что «формулы Штайнмайера» для Крыма нет

Президент Владимир Зеленский уверен, что Украина сможет вернуть Крым в свой состав только с помощью международных партнеров и мощной армии. Об этом он рассказал в комментарии «Радио Свобода» во время визита выставки «Оружие и безопасность» в Киеве.



В то же время глава государства уточнил, что «формулы Штайнмайера» для аннексированного полуострова нет.



«Сейчас нет этой формулы. Это очень сложная история. Вы знаете, что здесь Украина, к сожалению, сама не справится. Нужны условия наших международных партнеров, должна у нас быть еще более мощная армия. Мы уважаем наших военных... но, честно говоря, надо быть очень мощными, чтобы не только у нас дипломатия работала, чтобы армия у нас была действительно высокого уровня», – сказал он.



1 октября президент Владимир Зеленский сообщил, что украинская сторона на переговорах ТКГ в Минске ответила на письмо спецпредставителя ОБСЕ Мартина Сайдика, что согласовывает так называемую «формулу Штайнмайера».