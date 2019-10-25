Насалик просился на полиграф в деле о сокрытии более 1 млн долларов

Экс-министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик готов пройти тест на полиграфе в деле о декларировании недостоверной информации. Об этом Українським Новинам сообщила его защита.



«Обвинение НАБУ относительно Насалика основывается на ложных показаниях Петра Дыминского, который скрывается в Греции по подозрению в совершении смертельного ДТП. Дыминский утверждает о предоставлении Насалику займа в 2014 году. Насалик отрицает факт подписания каких-либо договоров и получение средств. Более того, последний, как только узнал о мошеннических действиях Дыминского, обратился в суд и полицию. По поводу этого в настоящее время ведется расследование», — сообщил адвокат Насалика Денис Бугай.



В то же время, по его словам, НАБУ отказало Насалику в проведении проверки на полиграфе, после чего адвокат обратился в суд с ходатайством.



Кроме того, он сообщил, что Насалик предложил пройти проверку на полиграфе всем свидетелям обвинения, однако детектив отказал ему в этом.



Насалика подозревают в недекларировании 1,2 млн долларов, полученных в долг.