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«Шахтер» впервые потерял очки в этом чемпионате

27 октября 2019, 19:32

«Шахтер» впервые потерял очки в этом чемпионате

Фото: «Шахтер» Фото: «Шахтер»

«Шахтер» сыграл вничью с футбольным клубом «Александрия» в 12-м туре Украинской премьер-лиги. Матч в Харькове завершился со счетом 0:0. Для «горняков» это первая потеря очков в чемпионате.

Обзор матча можно посмотреть здесь.


Также очки потеряло и киевское «Динамо». Столичный клуб на своем поле сыграл вничью 1:1 с львовскими «Карпатами».

В турнирной таблице «Шахтер» продолжает сохранять лидерство, опережая ближайшего преследователя — «Динамо» — на 10 очков.

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