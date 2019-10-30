В штабе показали последствия обстрела в Золотом. Это произошло вне участка разведения

Украинская сторона СЦКК зафиксировала последствия обстрела поселка Золотое-4 (входит в Золотое), который произошел вечером 28 октября. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.



Отмечается, что обстрелы из стрелкового оружия велись 28 октября в период с 20:45 до 21:25 и с 21:53 до 22:40 пророссийскими боевиками.



Прибывшая на следующий день мобильная наблюдательная группа украинской стороны СЦКК обнаружила следующее:



• частный дом по улице Ореховой 25 был поврежден от стрелкового оружия калибра 7,62мм. На месте обстрела группой дополнительно проведен опрос местных жителей и, с их помощью, обнаружено отверстия в пластиковом облицовке дома;

• частный дом по улице Довженко 28 был поврежден от стрелкового оружия калибра 7,62 мм. На месте обстрела группой дополнительно проведен опрос местных жителей и, с их помощью, выявлено 3 отверстия в кровле дома.



Пострадавших в результате обстрелов нет.

В сводке штаба ООС отмечалось, что этот обстрел 28 октября произошел вне зоны разведения войск. То есть факт обстрела не влияет на «режим тишины» в зоне разведения в районе Золотого.