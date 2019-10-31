Столтенберг: Двери к членству Украины в НАТО открыты, но нужны реформы

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг снова заявил, что двери Альянса открыты для желающих вступить в него, в том числе и для Украины.



«Как суверенное государство Украина имеет право выбирать свои собственные системы безопасности. Двери НАТО остаются открытыми», — сказал Столтенберг во время выступления в Верховной Раде, передает «Интерфакс-Украина».



Также он отметил успехи Украины на этом пути. «Членство НАТО является решением членов Альянса НАТО и тех, кто хочет к нему присоединиться. И только для них. Никто за пределами страны не имеет право вето. Время сфер влияния ушло в прошлое», — добавил генсек.



При этом Столтенберг констатировал, что путь к членству непрост. По его словам, странам, которые хотят в НАТО, нужно делать усилия и «проводить существенные реформы».



Генсек подчеркнул, что советники НАТО будут работать с Украиной над внедрением евроатлантических принципов и лучших примеров работы для усиления верховенства права, обеспечения прав меньшинств, борьбы с коррупцией и чтобы все аспекты государственной жизни были открытыми и прозрачными, а институции Украины лучше служили интересам граждан.



Столтенберг напомнил, что выступает перед украинскими депутатами уже во второй раз и в своем выступлении снова процитировал строки Тараса Шевченко. Впервые он выступил в украинском парламенте два года назад.