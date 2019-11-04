В Золотом нашли шесть взрывоопасных предметов за сутки

В течение 3 ноября пиротехники изъяли шесть взрывоопасных предметов в Золотом Луганской области. Об этом сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.



В общем специалисты обследовали 4 гектара местности на участке разведения сил: было изъято три артиллерийских снаряда и три гранаты.



Как сообщали в штабе операции Объединенных сил, разминирование на участке разведения вооружения в Золотом продлится до 9 ноября.

Разведение у Золотого началось 29 октября и завершилось 1 ноября.



Следующим участком разведение войск должен стать район у Петровского в Донецкой области. Президент Владимир Зеленский выразил надежду, что оно начнется 4 ноября. Однако позже министр обороны Андрей Загороднюк заявил, что дату разведения у Петровского могут перенести из-за обстрелов на участке.