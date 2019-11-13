Сотруднице Офиса президента и ее пособникам сообщили о подозрениях в мошенничестве

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) уведомило о подозрении руководительницу департамента обеспечения доступа к публичной информации Офиса президента Светлану Кондзель, экс-замминистра культуры Викторию Лисничую и их сообщника. Об этом сообщили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.



Им инкриминируют по ч.2 ст.15 (покушение на преступление), ч.4 ст.190 (мошенничество), ч.2 ст.27 (соучастие в преступлении непосредственно или путем использования других лиц), ч.4 ст.369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса.



В частности, им инкриминируют вымогательство 300 тысяч долларов за содействие в устройстве на руководящую должность в НАК «Нафтогаз Украины».



«Сейчас готовятся ходатайство об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога. Следствие продолжается», — сказано в сообщении САП.



12 ноября сотрудники НАБУ и САП задержали подозреваемых после получения части взятки в размере 150 тысяч долларов.

