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ОБСЕ слышала стрельбу на участке разведения у Петровского

22 ноября 2019, 08:58

ОБСЕ слышала стрельбу на участке разведения у Петровского

Специальная мониторинговая миссии ОБСЕ слышала стрельбу в пределах участка разведения в районе Петровского Донецкой области.

«20 ноября, патрулируя приблизительно в 2 км к северу от Петровского, команда СММ слышала 3 очереди из крупнокалиберного пулемета в 2–3 км к юго-юго-западу (по оценке, в пределах участка разведения в районе Петровского)», — говорится в отчете миссии.

В предыдущем отчете СММ ОБСЕ сообщала о взрывах неизвестного происхождения на участке разведения у Петровского. Украинская сторона в СЦКК заявила, что это была провокация саперов с неподконтрольной властям территории.

Зеркальное разведение в районе сел Петровское и Богдановка началось в полдень 9 ноября и по факту завершилось 11 ноября.

20 ноября ОБСЕ получила сообщения об окончании разминирования от обеих сторон.

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Прочее
Разведение сторон

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