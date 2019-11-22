ОБСЕ слышала стрельбу на участке разведения у Петровского

Специальная мониторинговая миссии ОБСЕ слышала стрельбу в пределах участка разведения в районе Петровского Донецкой области.



«20 ноября, патрулируя приблизительно в 2 км к северу от Петровского, команда СММ слышала 3 очереди из крупнокалиберного пулемета в 2–3 км к юго-юго-западу (по оценке, в пределах участка разведения в районе Петровского)», — говорится в отчете миссии.

В предыдущем отчете СММ ОБСЕ сообщала о взрывах неизвестного происхождения на участке разведения у Петровского. Украинская сторона в СЦКК заявила, что это была провокация саперов с неподконтрольной властям территории.



Зеркальное разведение в районе сел Петровское и Богдановка началось в полдень 9 ноября и по факту завершилось 11 ноября.



20 ноября ОБСЕ получила сообщения об окончании разминирования от обеих сторон.