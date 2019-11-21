ОБСЕ получила сообщения об окончании разминирования от обеих сторон

Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ получила уведомления о завершении работ по разминированию на участке разведения в районе Петровского от Министерства иностранных дел Украины и от вооруженных формирований. Об этом сообщается в отчете миссии.



Также о завершении разминирования СММ сообщил офицер Вооруженных сил Украины при Совместном центре контроля и координации (СЦКК) 20 ноября.



«СММ также получила письмо от вооруженных формирований, в котором они уведомляли СММ о завершении основных работ по разминированию путем осмотра участка и прилегающих территорий, а также об ограждении участков, которые, по оценке, загрязнены неразорвавшимися боеприпасами», — говорится в отчете.



19 ноября наблюдатели видели, как двое военнослужащих Вооруженных сил Украины срезали деревянные колоды на военной позиции на северном краю участка разведения в районе н. п. Золотое.