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ЕС ждет от Киева усиления социальной поддержки жителей ОРДЛО

22 ноября 2019, 11:41

ЕС ждет от Киева усиления социальной поддержки жителей ОРДЛО

В Евросоюзе ждут от украинской власти шагов, которые облегчат положение людей, которых задел конфликт на Донбассе. Об этом заявил глава отдела по отношениям со странами «Восточного партнерства» внешнеполитической службы ЕС Ричард Тиббельс, передает DW.

По словам Тиббельса, в Брюсселе видят, что нарушения прекращения огня на Донбассе продолжаются. В то же время в ЕС указывают на «обнадеживающие» сигналы: обмен пленными в сентябре, разведение сил в Станице Луганской, Золотом и Петровском, разминирование, а также завершение 20 ноября строительства моста через реку Северский Донец в Станице Луганской.

«Это были смелые шаги украинской стороны», — подчеркнул чиновник внешнеполитической службы ЕС.

Он напомнил, что теперь Брюссель ждет от России «не менее значимых шагов для продвижения минского процесса», их Москва могла бы осуществить уже на саммите «нормандской четверки», запланированном на 9 декабря в Париже.

В то же время в ЕС ожидают от украинской власти новых шагов в контексте «инклюзивного» подхода к гражданам Украины на территории ОРДЛО, который задекларировал президент Владимир Зеленский. «Мы думаем, что еще есть вещи, которые Украина может сделать. А именно, усилить поддержку [людей]. В социальных вопросах, таких как выплата пенсий гражданам на неподконтрольных правительству территориях и избирательные права внутренне перемещенных лиц», — сказал Тиббельс .

По его словам, Украина недавно пообещала Евросоюзу принять закон об избирательных правах таких лиц до конца года.

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