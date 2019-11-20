Сивохо: Пришло время исправлять ошибки, прощать и просить прощения у жителей Донбасса

Советник секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергей Сивохо считает, что в отношениях между государством и жителями Донбасса «пришло время исправлять ошибки, прощать и просить прощения». Об том он заявил в интервью «Укринформу».



«Это самый сложный для меня вопрос, потому что самый болезненный, наверное. За последние пять лет столько всего было сказано и не сказано, сделано не так или, в принципе, не сделано, что пришло время исправлять ошибки, прощать и просить прощения. И, конечно, пришло время разговаривать с людьми, живущими на неподконтрольных территориях. Это наши люди, они граждане Украины — и мы должны научиться их слушать и убеждать. Нам есть что им сказать», — сказал он.



При этом Сивохо повторил свой тезис, что сначала нужно поменять «понятийный аппарат», «сформированный пропагандой за пять лет», изменить риторику и перестать использовать штампы — «свои-чужие», «сепары-укры».



«Даже на словах мы должны не разжигать войну, а залечивать раны. Мы хотим и будем искать общие интересы и точки соприкосновения, а реализовывать это будем через информационную политику и культурное сближение. Уже скоро вы сами увидите — о каких проектах я говорю», — добавил он.



Также советник секретаря СНБО указал, что параллельно необходимо гармонизировать работу с переселенцами, упростить процедуры прохождения КПВВ, выплатить пенсии жителям неподконтрольных территорий и «решить еще массу важных вопросов».

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