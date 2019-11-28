В Раде создают программу соцзащиты жителей Донбасса. Учтена выплата пенсий Донецку и Луганску

Фото: Наталия Королевская / Facebook

Вчера в Верховной Раде состоялось заседание рабочей группы по разработке дорожной карты защиты мирных граждан и детей, пострадавших от боевых действий.



В рабочую группу вошли представители разных парламентских фракций и комитетов. Также к разработке концепции защиты мирных граждан присоединились представители международных, общественных, благотворительных организаций.



Одна из участниц, депутат Наталия Королевская, на своей странице в Facebook пояснила требования рабочей группы:



— предоставление особого статуса мирным гражданам и детям, пострадавшим от конфликта на Востоке;

— справедливые социальные гарантии и выплаты;

— выплату пенсий переселенцам и жителям временно неконтролируемых территорий;

— компенсацию за разрушенное жилье;

— доступ к базовым социальным, медицинским и образовательным услугам.



Советник секретаря Совета нацбезопасности и обороны Сергей Сивохо отметил, что рабочей группой планируется разработка механизмов, которые помогут мирным гражданам и детям, пострадавшим в результате боевых действий на Донбассе, получать помощь от государства.



«Надеюсь, эта встреча не останется на уровне слов, а трансформируется в комплексную эффективную программу социальной защиты наших людей и существенно облегчит им жизнь!» — написал Сивохо в Facebook.