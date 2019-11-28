Британский институт указал Севастополь территорией РФ

Международный институт стратегических исследований (IISS) указал аннексированный Севастополь территорией России. Об этом сообщает посольство Украины в Великобритании.



«Мы крайне разочарованы последним номером журнала Survival, который выпускает Международный институт стратегических исследований, где Севастополь указан как часть России. Напоминаем, что Россия аннексировала Крым в 2014 году. Мы ожидаем от IISS удаления неправильного изображения и отображения правильной информации», – сказано в сообщении посольства.



В IISS пока что не комментируют требования посольства Украины.



Ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко раскритиковал компанию Apple за обозначение Крыму российской территорией в своих приложениях.