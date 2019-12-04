Зеленский ждет большей конкретики в Париже по урегулированию на Донбассе, чем это было указано в коммюнике

Президент Украины Владимир Зеленский ждет более развернутых ответов по вопросам урегулирования конфликта на Донбассе, чем это было указано в проекте документа по итогам встречи в «нормандском формате». Об этом он завил во время брифинга по итогам встречи с премьер-министром Швеции Стефаном Левеном.



Зеленский напомнил, что коммюнике обсуждалось еще в сентябре представителями всех сторон «нормандской четверки». «Прошло время, много чего поменялось. Поэтому на повестке дня будут и те вопросы, которые в коммюнике, но я жду более развернутых ответов. Мы хотим действий со сроками», — отметил президент.

Накануне глава МИД Вдаим Пристайко раскрыл содержание проекта коммюнике, который предполагается опубликовать после «нормандской» встречи. Он отметил, что документ закрепляет достигнутое и будет «очень осторожным».



9 декабря лидеры «нормандской четверки» (Украина, РФ, Франция, Германия) соберутся на высшем уровне впервые с 2016 года, чтобы обсудить дальнейшее урегулирование конфликта на Донбассе.



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