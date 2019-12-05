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Депутаты не прогосовали за назначение Ясько в международный комитет Рады

05 декабря 2019, 18:48

Депутаты не прогосовали за назначение Ясько в международный комитет Рады

Верховная Рада не смогла назначить председателем комитета по вопросам внешней политики нардепа от «Слуги народа» Елизавету Ясько. За назначение Ясько проголосовали лишь 186 нардепов. Об этом сообщает «Украинская правда».

Постановление также предусматривало увольнение Богдана Яременко с должности председателя комитета.

По информации издания, голосование было «провалено», поскольку большинство во фракции поддерживает на эту должность кандидатуру Галины Михайлюк. Однако Офис президента и руководство фракции якобы утвердило Ясько.

Ранее председатель фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявлял, что Елизавета Ясько, которую накануне фракция избрала преемником Богдана Яременко на посту главы комитета ВР по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества, пока остается главой постоянной делегации парламента в ПАСЕ.

На заседание 2 декабря фракция «Слуга народа» решила, что Комитет ВР по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества вместо Яременко возглавит Елизавета Ясько.

30 октября журналисты сфотографировали в Верховной Раде, как Яременко во время работы в сессионном зале договаривается в сети знакомств о встрече за деньги.

Сначала Яременко заявил о провокации для журналистов, однако впоследствии попросил прощения у всех, кому создал проблемы своим поступком, и написал заявление об отставке.

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