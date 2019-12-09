Замглавы ОП: Встречи Зеленского с Путиным еще не было, она состоится позже

Президент Украины Владимир Зеленский встретится с президентом России Владимиром Путиным позже, пока продолжаются переговоры четырех лидеров в «нормандском формате». Об этом на брифинге во дворе Елисейского дворца рассказал заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко передает «Интерфакс-Украина».



«Двусторонней встречи президента Украины Зеленского и президента Российской Федерации Путина еще не было. Она запланирована и будет позднее», - сказал он.



«Настрой за столом переговоров лидеров нормандской четверки достаточно рабочий», — сказал Тимошенко на вопрос журналистов.



Он указал, что «уже должен был быть брифинг, а его еще нет, поэтому всё сдвигается по времени, поэтому будем смотреть, как это всё будет».