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В Раде зарегистрировали проект изменений в закон об «особом статусе»

10 декабря 2019, 19:57

В Раде зарегистрировали проект изменений в закон об «особом статусе»

Руководитель фракции «Слуга народа» Давид Арахамия и его заместитель Александр Корниенко зарегистрировали в Верховной Раде законопроект № 2569 об изменении закона об «особом статусе» неподконтрольной части Донбасса.

Текста законопроекта отсутствует.

Агентство «Интерфакс-Украина» допускает, что речь идет о продлении действия закона «Об особом порядке местного самоуправления в отельных районах Донецкой и Луганской областей».

В комментарии «Украинской правде» Александр Корниенко подтвердил законопроект предлагает продлить действие закона об особом статусе Донбасса на один год.

9 декабря в Париже после трехлетней паузы состоялись переговоры лидеров «нормандского формата» (Украина, РФ, Франция и Германия).

Результатом встречи стала договоренность о том, что стороны конфликта на Донбассе должны до 31 декабря текущего года провести обмен удерживаемых лиц, начиная со «всех установленных». 

До конца года на Донбассе должен быть полностью прекращен огонь

Еще на трех участках вдоль линии разграничения на Донбассе должно пройти разведение сил и средств до конца марта 2020 года. Спикеры не назвали участки. Их должна согласовать Трехсторонняя контактная группа на заседаниях в Минске.

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