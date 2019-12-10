США призвали РФ использовать «нормандский» саммит как возможность для мира

Посольство США в Украине поприветствовало возобновление переговоров лидеров «нормандского формата». Об этом говорится в заявлении дипведомства в Facebook.



«Благодаря переговорам достигнут важный прогресс в направлении всестороннего прекращения огня, освобождения задержанных из-за конфликта лиц, дальнейшего разведения сил, а также других шагов, которые улучшат гуманитарные условия и создадут безопасную среду для местных выборов», — сказано в сообщении.



Посольство США также призвало Россию «уважать свои обязательства, прекратить любую агрессию и использовать эту возможность для мира».

9 декабря в Париже после трехлетней паузы состоялись переговоры лидеров «нормандского формата» (Украина, РФ, Франция и Германия). Главы четырех стран подтвердили, что между президентами Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным состоялись двусторонние переговоры.



Результатом встречи стала договоренность о том, что стороны конфликта на Донбассе должны до 31 декабря текущего года провести обмен удерживаемых лиц, начиная со «всех установленных».



До конца года на Донбассе должен быть полностью прекращен огонь.



Еще на трех участках вдоль линии разграничения на Донбассе должно пройти разведение сил и средств до конца марта 2020 года. Спикеры не назвали участки. Их должна согласовать Трехсторонняя контактная группа на заседаниях в Минске.



Читайте также: Быстро не получилось. К чему пришла «нормандская» четверка