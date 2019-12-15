В «ДНР заявили о готовности к разведению на новых участках

Представитель группировки «ДНР» Руслан Якубов заявил о готовности формирования к разведению сил на согласованных новых участках в случае выполнения Киевом всех условий по подготовке и контролю процесса. Об этом сообщает «РИА Новости».



«Со своей стороны, мы готовы выполнить разведение сил и средств на любых согласованных контактной группой участках разведения в случае, что стороны придут к консенсусу относительно дополнения к рамочному решению, полной взаимности, зеркальности и соблюдении всеобъемлющего режима прекращения огня с украинской стороны», — заявил Якубов.



Ранее министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что Украина определилась с новыми участками для разведения вооруженных сил и средств.



В среду, 18 декабря, на заседании Трехсторонней контактной группы должны быть уточнены списки для обмена удерживаемых лиц и дата прекращения огня на Донбассе.