Дело Ефремова о «диктаторских законах» закрыто

Печерский суд Киева закрыл уголовное производство по обвинению бывшего председателя фракции Партии регионов в Верховной Раде Александра Ефремова, а также нардепов Сергея Гордиенко и Александра Стояна в голосовании за так называемые «диктаторские законы» или «законы 16 января». Об этом сообщает «Судебный репортер» со ссылкой на постановление от 8 ноября. Решение приняла судья Вита Бортническая.



В обвинительном акте и ходатайстве защиты говорится, что уголовным правонарушением не причинен материальный ущерб, пострадавшие в деле отсутствуют, гражданский иск заявлялся.

Адвокаты опираются на то, что следователи квалифицировали действия нардепов как такие, что причиняют тяжкие последствия в виде морального вреда. Материальный ущерб не доказан.



Согласно информации, судья закрыла дело со ссылкой на статью Уголовного кодекса, которая позволяет закрывать уголовное производство после вступления в силу нормы о декриминализации. Судья Бортническая согласилась закрыть дело со ссылкой на п. 4 ч. 1 ст. 284 УПК Украины - уголовное производство закрывается в случае вступления в силу закона, которым отменена уголовная ответственность за свои действия. Речь идет о законе «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в сфере государственной антикоррупционной политики в связи с выполнением Плана действий по либерализации Европейским Союзом визового режима для Украины».



Закон, который декриминализует действия Ефремова, Горидиенко и Стояна, вступил в силу в июне 2014 года, то есть более 5 лет назад. Адвокаты неоднократно ссылались на этот закон, прося о закрытии дела, в частности, в сентябре в Антикоррупционном суде, но их ходатайство не удовлетворяли.



В постановлении не зафиксировано, чтобы прокурор возражал, указано только, что ходатайствовал о назначении дела к рассмотрению и решению вопроса о закрытии дела на стадии судебного разбирательства.



«Диктаторские законы» были приняты в январе 2014 года ограничивали права граждан и давали власти больше возможностей для наказания людей, протестующих в тот момент на Майдане.

Александр Ефремов является фигурантом другого уголовного производства. Его задержали по подозрению в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины 30 июля 2016 года в аэропорту Киева. Ему также инкриминируется поддержка группировки «ЛНР» и незаконное завладение имуществом «Луганскугля».



22 июля Апелляционный суд Киева изменил меру пресечения обвиняемому в терроризме Александру Ефремову с содержания под стражей на домашний арест. Ефремов провел 3 года в Старобельском СИЗО.



Старобельский районный суд Луганской области 18 сентября сменил круглосуточный домашний арест Александра Ефремова на личное обязательство.