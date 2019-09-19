Суд отменил домашний арест Ефремова

Старобельский районный суд Луганской области 18 сентября сменил круглосуточный домашний арест бывшего председателя фракции Партии регионов в Верховной Раде Александра Ефремова на личное обязательство. Об этом сообщают «Українські новини» со ссылкой на адвоката Ефремова Александра Мельникова.



Он отметил, что 18 сентября суд рассмотрел вопрос продления меры пресечения в виде домашнего ареста или замены его.



Мельников подчеркнул, что защита требовала вообще отменить меру пресечения для подсудимого.



«Суд решил отменить домашний арест и заменил его на личное обязательство... Это самая мягкая мера пресечения, мягче не существует. Фактически, человек просто обязуется являться в суд», - сообщил адвокат.



По его словам, c Ефремова снято обязательство носить электронный браслет слежения. В то же время, остается обязательство сдать загранпаспорт.



Адвокат сказал, что процесс против экс-главы фракции ПР скоро перейдет в стадию изучения материалов защиты.



Он был задержан в Киеве 30 июля 2016 года.