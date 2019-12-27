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В «Слуге народа» допускают изменение «формулы Штайнмайера»

27 декабря 2019, 10:30

В «Слуге народа» допускают изменение «формулы Штайнмайера»

Некоторые положения «формулы Штайнмайера», лежащие в основе закона об «особом статусе» Донбасса, могут быть изменены, заявил замруководителя парламентской фракции «Слуга народа» Максим Ткаченко.

«Мы хотим этот закон перезапустить, ведь после последней встречи в Париже стало понятно, что мы сможем "сдвинуть" позицию Российской Федерации. У нас появилось новое окно возможностей на этом треке. В детали этого процесса посвящены дипломаты, но по той информации, которая проскакивает, появляется надежда, что "формула Штайнмайера", лежащая в основе действующего закона, сможет немного трансформироваться», — сказал Ткаченко в комментарии «Интерфакс-Украина».

Инкорпорация «формулы Штайнмайера» в украинское законодательство является условием лидеров «нормандской четверки», которое было закреплено в коммюнике по итогам саммита в Париже 9 декабря.

Украинская сторона предлагает выполнить пункт Минских соглашений в части конституционной реформы по децентрализации без закрепления «особого статуса» ОРДЛО в Основном законе. При этом Киев готов обеспечить «особый статус» на Донбассе соответствующим законом, действие которого еще на год было продлено парламентом 12 декабря. 

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особый статус формула Штайнмайера

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