ГБР засекретило расследование о назначении Семочко в Службу разведки

Государственное бюро расследований засекретило материалы досудебного расследования по факту незаконного назначения Сергея Семочко на должность первого зампредседателя Службы внешней разведки. Об этом сообщают «Українські новини».



В ответе на запрос журналистов ГБР сообщило, что информация по делу Семочко не может быть разглашена, так как это может нанести вред интересам досудебного расследования.



В частности, следователи не ответили на вопрос о том, подготовлено ли подозрения в этом деле.

В 2018 году журналисты проекта Bihus.Info выяснили, что семья Семочко владеет тремя домами общей стоимостью около 8 миллионов долларов, а родственники имеют российские паспорта. Контрразведка СБУ позже подтвердила, что жена и дочь Семочко имеют российское гражданство.



По данным СМИ, родственники Семочко постоянно «курсировали» между Киевом и аннексированным Крымом.



НАБУ открыло уголовное дело против Семочко по статье «незаконное обогащение». Позже СБУ открыла уголовное производство по статье «государственная измена».



Сам Семочко утверждает, что не имеет отношения к домам под Киевом стоимостью в миллионы долларов.



В апреле на тот момент президент Петр Порошенко уволил Семочко.