Правозащитники: «ДНР» начала конфискацию автомобилей с украинскими номерами

Члены «народной милиции» группировки «ДНР» начали конфискацию транспортных средств с автомобильными номерами Украины. Об этом сообщает «Восточная правозащитная группа».



Правозащитники утверждают, что им стало известно о семи случаях конфискации на подконтрольной «ДНР» территории в период с 1 по 8 января.



На подконтрольной боевикам части Луганской области срок перерегистрации продлен до февраля.

На прошлой неделе «Новости Донбасса» писали, что в Донецке задержали мужчину, который ездил на автомобиле с украинской регистрацией. Водитель около трех часов пробыл в отделении «полиции ДНР», у него взяли отпечатки пальцев и заставили писать объяснительную.