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В Кривом Роге напали на одного из местных лидеров шахтерского профсоюза

11 января 2020, 17:08

В Кривом Роге напали на одного из местных лидеров шахтерского профсоюза

В Кривом Роге напали на главу первичной профсоюзной организации Независимого профсоюза горняков Украины железорудного предприятия «Сухая балка» Сергея Барабашука. Об этом сообщил лидер профсоюза Михаил Волынец Facebook.

Нападение произошло в полдесятого вечера возле шахты «Юбилейная».

Как пояснил в комментарии «Ґратам» помощник главы профсоюза горняков Юрий Самойлов, к Барабашуку подошли двое незнакомых ему людей. Один из них нанес несколько ударов кастетом в лицо и грудь, второй пытался ударить ножом, но смог порезать только куртку. Барабашук в ответ воспользовался газовым балончиком.

Полиция задержала нападавших на месте происшествия.

В полиции Днепропетровской области сообщили, что открыли дело по факту нанесения легких телесных повреждений по части 1 статьи 125 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа, общественных или исправительных работ.

Нападавших на данный момент отпустили.

Причину нападения в профсоюзе связывают с профсоюзной деятельностью Барабашука, в связи с которой он неоднократно получал угрозы. Сам активист не комментирует произошедшее.

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