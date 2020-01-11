В Кривом Роге напали на одного из местных лидеров шахтерского профсоюза

В Кривом Роге напали на главу первичной профсоюзной организации Независимого профсоюза горняков Украины железорудного предприятия «Сухая балка» Сергея Барабашука. Об этом сообщил лидер профсоюза Михаил Волынец Facebook.



Нападение произошло в полдесятого вечера возле шахты «Юбилейная».



Как пояснил в комментарии «Ґратам» помощник главы профсоюза горняков Юрий Самойлов, к Барабашуку подошли двое незнакомых ему людей. Один из них нанес несколько ударов кастетом в лицо и грудь, второй пытался ударить ножом, но смог порезать только куртку. Барабашук в ответ воспользовался газовым балончиком.



Полиция задержала нападавших на месте происшествия.



В полиции Днепропетровской области сообщили, что открыли дело по факту нанесения легких телесных повреждений по части 1 статьи 125 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа, общественных или исправительных работ.



Нападавших на данный момент отпустили.



Причину нападения в профсоюзе связывают с профсоюзной деятельностью Барабашука, в связи с которой он неоднократно получал угрозы. Сам активист не комментирует произошедшее.