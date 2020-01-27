В Мариуполе задержан боевик, которого подозревают в обстрелах Торецка

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали в Мариуполе жителя Горловки. Мужчину подозревают в членстве в группировке «ДНР» и участии в обстрелах позиций украинских войск. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.



«С началом вооруженной агрессии РФ против Украины житель Горловки присоединился к пророссийским террористам. Как стрелок-гранатометчик он входил в так называемый "1й армейский корпус ДНР" и принимал активное участие в боях вблизи Горловки в направлении Торецка и вел обстрелы с позиций "Шанхай" и "6\7″. В 2016 году после полученного ранения в голову боевик был комиссован», — говорится в сообщении.



По данным следствия, в Мариуполь он приехал в 2019 году в поисках работы, где и был задержан правоохранителями.



Ему сообщили о подозрении по ч.1 ст.258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.



Обвинительный акт передан в Славянский горрайонный суд Донецкой области.