В неподконтрольном Луганске 13 школ закрыли на карантин

В неподконтрольном украинским властям Луганске 13 школ закрыли на карантин из-за роста заболеваемости ОРВИ. Об этом сообщает сепаратистский сайт ЛИЦ.



В подконтрольной группировке «ЛНР» городской санитарно-эпидемиологической станции уточнили, что в пяти учреждениях образования занятия приостановлены с 31 января, а в восьми — с 1 февраля.



«Исполняющий обязанности» главного санитарного врача Спартак Гаврик заявил, что по состоянию на 27 января уровень заболеваемости ОРВИ в Луганске не превышал эпидемического порога.