Великобритания не намерена снимать антироссийские санкции

Великобритания не намерена снимать санкции в отношении Российской Федерации. Об этом говорится в заявлении посольство Великобритании в Украине.



«Во вчерашнем объявлении министра международной торговли Великобритании говорится о "контрмерах в сфере торговли", а не о "санкциях". Согласно правилам ВТО, такие контрмеры помогают защитить бизнес от убытков, вызванных недобросовестной конкуренцией или непредвиденными скачками импорта. Эти меры основываются на экономических фактах и не выходят из политических соображений», — говорится в заявлении.



В посольстве подчеркнули, что сообщение о намерениях — это объявление о том, что после анализа соответствующей доказательной базы Великобритания намерена сохранить эти контрмеры в отношении России, а не отменить их.



Также в посольстве напомнили, что после выхода из ЕС 31 января Великобритания вступила в переходный период, в течение которого она остается частью единого рынка и таможенного союза ЕС.



В течение переходного периода Великобритания планирует придерживаться политики санкций ЕС.



«В этот период мы будем в полной мере использовать полномочия, предусмотренные национальным законодательством о санкциях, но будем несколько ограничены в вопросе внедрения мероприятий самостоятельно. Когда переходный период закончится, мы планируем сохранить все действующие санкции, введенные на уровне ЕС», — отметили в посольстве.



Ранее сообщалось, что Великобритания после истечения переходного периода по итогам Brexit намерена отказаться от ряда действующих на уровне Европейского Союза торговых ограничений, в том числе в отношении товаров из Украины.